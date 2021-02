– Z mobilnej sceny nie zrezygnujemy nawet po pandemii – mówił w Rozmowie na 96 FM Filip Gryko. Z szefem zielonogórskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy podsumowaliśmy 29. finał.

Wyjątkowy, bo w realiach koronawirusa musiał być inny, żeby w ogóle dojść do skutku. I doszedł, dzięki wykorzystaniu zdobyczy techniki. Po zakończeniu finału Gryko odetchnął z ulgą i powiedział: – jestem szczęśliwy.

Najważniejsze, że wszystko się udało, że wszyscy wolontariusze bezpiecznie dotarli do sztabu. Wtedy już jestem szczęśliwy, bo schodzi ze mnie wtedy troszkę odpowiedzialności.

W dobie pandemii scena nie mogła stanąć w Zielonej Górze, więc… pojechała. Miasto objechał specjalny tir, na którym zainstalowana została tzw. „Scena Otwartych Serc”. Mobilna estrada zatrzymała się w piętnastu lokalizacjach miasta. Cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Nie zrezygnujemy z tej mobilnej sceny, tu już sobie powiedzieliśmy. Ta mobilna scena to strzał w dziesiątkę. Nie każdy może, nie każdy chce, żeby zawsze dotrzeć na deptak. Mieszkańcy nas obserwowali z okien, balkonów, ktoś zszedł na dół wrzucił pieniążki do puszki. To wszystko może też trochę inaczej wyglądać.