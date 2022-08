Wreszcie jest1 Hala sportowa przy Zespole Edukacyjnym numer 10 przy ulicy Energetyków lada dzień będzie gotowa do użytku. To jedna z większych inwestycji oświatowych w ostatnich latach, które realizuje miasto.

Pochwalił się nią Janusz Kubicki. Prezydent Zielonej Góry przyznaje, że obiekt miał być gotowy 1 września na inaugurację roku szkolnego, ale potrzebne są jeszcze niezbędne odbiory techniczne.

Oprócz hali sportowej uczniowie będą mieli do dyspozycji nowoczesna bibliotekę, salę do fitnessu, a inwestycja jest wyposażona w zbiorniki na deszczówkę.

To, że tam będzie fotowoltaika na dachu, to się chyba do tego każdy przyzwyczaił. ale tam są również zbiorniki, które będą zbierać wodę i ją wykorzystywać w toaletach. Szukamy tych rozwiązań, by dbać o środowisko, jeśli jest to możliwe.