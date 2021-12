Jak Boże Narodzenie wygląda w domu Michała Wiśniewskiego? Oraz czy do Jacka Stachurskiego przychodzi Święty Mikołaj? Postanowiliśmy to sprawdzić i odkryć przed Wami rąbka tajemnicy. Zarówno jeden, jak i drugi wokalista przyznał w rozmowie z Radiem Index, że święta to czas wyjątkowy.

Wiśniewski od 27 lat świąteczny czas wykorzystuje do niesienie radości nie tylko swoim bliskim, ale także podopiecznym domów dziecka. Wszystko za sprawą akcji ” Wiśnia dzieciom”.

Śmiało więc można stwierdzić, że Michał Wiśniewski jest jednym z wysłanników Świętego Mikołaja. Zgodnie z różnymi tradycjami, bożonarodzeniowe podarunki roznoszą jeszcze Dziadek Mróz i Śnieżynka oraz Gwiazdor. W domu Jacka Stachurskiego oczekuje się natomiast Aniołka. Bo to on w nocy z 24 na 25 grudnia zostawia prezenty.

Bez względu na to kto przynosi prezenty – obaj nasi goście byli zgodni. Święta to czas przede wszystkim dla najbliższych. I z najbliższymi.