Zainteresowanie? Bardzo duże. Sumy? Wysokie, jak w pierwszym rozdaniu. Trwa druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Do programu przystępuje również Zielona Góra.

O jego szczegółach rozmawialiśmy dziś z doradcą wojewody Grzegorzem Maćkowiakiem. Gość „Rozmowy na 96 FM” mówił o tym, że jeszcze nie jest znana kwota, którą otrzyma województwo lubuskie.

Jeszcze kwoty, która trafi do województwa, nie znamy. To wynika z tego, ze pieniądze będą dzielone na podstawie tego, ile wniosków wpłynie. W pierwszej edycji było to prawie 700 milionów złotych. W tym sezonie będzie to 20 miliardów w skali kraju. Nie chcę przesądzać, ile otrzyma województwo lubuskie, ale myślę, że będzie to kwota porównywalna.

Maćkowiak dodaje, że samorządy są mocno zainteresowane rządowym wsparciem. Gminy będą mogły składać wnioski do 5, 30 i 65 milionów złotych.

Projekt na 65 milionów złożą pewnie duże ośrodki. czyli np. miasta wojewódzkie. Gminy mniejsze składały wnioski do 10-12 milionów i są w stanie je zrealizować. Zainteresowanie jest ogromne. Ta edycja będzie miała porównywalny jeśli nie większy zasięg.

Zielona Góra – o czym informował w Radiu Index prezydent Janusz Kubicki – będzie chciała zgłosić do drugiej edycji programu Trasę Aglomeracyjną, a dokładnie odcinek od Trasy Północnej do Zacisza. W ramach projektu do 30 milionów miasto chce zgłosić oświatowe projekty dotyczące termomodernizacji szkól, zaś w ramach inwestycji pięciomilionowych miasto rozważa wymianę opraw oświetleniowych na bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku.