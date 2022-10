AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego po czterech latach ponownie zagrał w hali UZ przy ul. Prof. Szafrana na pierwszoligowym froncie. Akademicy ulegli ekipie FC Silesia Box Siemianowice Śląskie 3:5 (0:2).

Akademicy stracili bramkę już w drugiej minucie, gdy precyzyjnym strzałem przy słupku Macieja Dudka pokonał Michał Włodarek. W 9. min. było już 2:0, bo błąd obrony zielonogórzan wykorzystał Kamil Kmiecik. Ten sam gracz podwyższył prowadzenie już po przerwie. Minutę później też okazałym strzałem popisał się doświadczony Robert Gładczak. Po golu byłego reprezentanta Polski goście prowadzili 4:0. Na pierwszego gola zielonogórzan czekaliśmy do 28. min. Niestety padł on do własnej bramki. Trafienie samobójcze zanotował Kacper Żak.

Po tym trafieniu goście oddali inicjatywę, a AZS próbował niwelować straty. W 31. minucie po stracie gości indywidualną kontrę wykończył Nikodem Rafalik. Cztery minuty poźniej do siatki rywali trafił K. Żak, kończąc dwójkową akcję z Radosławem Romanowskim. Akademicy grali bez kilku czołowych graczy, m.in. Adriana Niedźwiedzkiego i Michała Bartnickiego. W składzie zielonogórzan pojawił się więc m.in. trener Maciej Górecki. On wpisał się na listę strzelców w ostatniej minucie spotkania, które zakończyło się tym samym wynikiem 3:5.

Za tydzień AZS też zagra u siebie. Zielonogórzanie zmierzą się z Futsalem Nowiny.