Rusza już szósta edycja wyjątkowego, tanecznego wydarzenia pod nazwą „Tancbuda Challenge”. W hali zielonogórskiego CRS-u trwają ostatnie przygotowania do tej imprezy.

Na czym będzie ona polegała? W dużym skrócie będzie to święto tańca w różnej stylistyce, o czym opowiada jeden z organizatorów – Filip Czeszyk, który był dziś gościem „Rozmowy na 96 FM”.

Przygotowania idą ostro, teraz zaczyna się poligon, budujemy całą infrastrukturę, trzeba przygotować halę CRS od podstaw. Mamy kilka kategorii: hip hop, house, a więc kilka różnych styli w obrębie kultury street-dance’owej. Będzie co oglądać, będą się działy wielkie rzeczy.

Najważniejsze będą tzw. walki taneczne, które – zdaniem naszego gościa – powinny wzbudzić najwięcej emocji.

Będziemy mogli oglądać walki taneczne. bo to jest główny sposób rozgrywania naszych zawodów. Tancerze stają na przeciw siebie i tańczą. Mamy tancerzy z Paryża, Amsterdamu, Oslo. W składzie jury mamy choreografa Madonny z trzech ostatnich tras, to wybitna postać, jest to Marvin Gofin.