O sprawach ogólnopolskich i miejskich rozmawialiśmy dziś z Filipem Czeszykiem. Radny Zielonej Razem był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Czeszyka pytaliśmy o ustawę o prawie oświatowym tzw. Lex Czarnek. Nowelizacja prawa oświatowego wejdzie w życie, a wzmacnia ona rolę mianowanych przez ministra edukacji kuratorów. – To konsekwentna polityka partii rządzącej – skwitował nasz gość, pytany o opinię.

Walec jedzie dalej. Od sześciu lat konsekwentnie rozjeżdżana edukacja w Polsce, ale to jest polityka partii rządzącej. Chodzi o to, by mieć kontrolę nad szkołami. Jestem bezsilny.