Prawa człowieka i festiwal “Watch Docs” – o tym dziś rozmawialiśmy w programie :”Rozmowa na 96 FM”

Dziś gościliśmy Danutę Przywarę z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. A rozmawialiśmy między innymi o międzynarodowym festiwalu objazdowym „Watch Docs”. Dziś pokaz i dyskusja w Zielonej Górze. – Festiwal to inicjatywa potrzebna, wspierająca prawa człowieka – mówił nasz gość.

Festiwal jako taki będzie obchodził 21 lat. Zastanawialiśmy się w jaki nowy sposób dotrzeć do szerokiego widza, a jednocześnie chcieliśmy, by było to oferta na wysokim poziomie artystycznym.