Ważne zwycięstwo żużlowców Marwis.pl Falubazu w rozgrywkach PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie pokonali eWinner Apator Toruń 48:42 i przedłużyli swoje szanse na pozostanie w elicie.

Falubaz musiał wygrać z rywalem, który także walczy o pozostanie w ekstralidze. Nasz zespól prowadził praktycznie od samego początku, najwyżej po 5 wyścigach 19:11. Goście umiejętnie korzystali z rezerw taktycznych i byli blisko. Ostatecznie Falubaz zwyciężył sześcioma punktami. To wystarczyło do zgarnięcia dwóch punktów meczowych. Punkt bonusowy pojechał jednak do Torunia. Apator obronił bowiem zaliczkę z pierwszego spotkania w Toruniu.

W zespole Falubazu znakomicie spisał się Mateusz Tonder, który wywalczył 11 punktów. 10 “oczek” dołożył Patryk Dudek. Wśród gości najwięcej punktów zdobyli: Paweł Przedpełski 14 i Jack Holder 12.

Za tydzień kolejne trudne spotkanie. Falubaz zmierzy się w Grudziądzu z GKM-em.