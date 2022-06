Stelmet Falubaz Zielona Góra mocno rozczarował w ostatniej kolejce, przegrywając nieoczekiwanie w Gdańsku ze Zdunkiem Wybrzeżem 40:50, tracąc też punkt bonusowy.

W sieci przelała się fala krytyki pod adresem trenera i zawodników. W czwartkowe popołudnie klub wydał komunikat. Kibice na niedzielny mecz z Trans MF Devils Landshut wejdą za darmo. To w ramach rekompensaty za słabe wyniki drużyny. Mecz przy W69 w niedzielę, 3 lipca o 14:00, a poniżej komunikat ZKŻ SSA.

Falubaz to Wy, nasi najlepsi na świecie kibice. Dziękujemy Wam za obecność i doping na każdym meczu. Wiemy, że bardzo przeżywacie nasze sukcesy i równie mocno porażki – takie jak ta w ostatnim meczu wyjazdowym w Gdańsku.

Chcemy Wam choć w pewien sposób zrekompensować to nieudane dla nas spotkanie, dlatego decyzją Zarządu ZKŻ SSA, Moniki Zapotocznej i Wojciecha Domagały, mecz z Trans MF Landshut Devils obejrzycie za darmo!

Bardzo potrzebujemy Waszego wsparcia, by w kolejnej fazie rozgrywek jechać na wysokim poziomie. Zrobimy wszystko, by tak właśnie było i obiecujemy, że damy z siebie wszystko, by już Was nie zawodzić. Do zobaczenia przy W69!

Jednocześnie informujemy, że Zarząd klubu w najbliższych dniach uważnie przeanalizuje obecną sytuację drużyny i podejmie decyzje, które wpłyną na poprawę jej funkcjonowania, a co za tym idzie, wynik sportowy w kolejnych meczach.

Zwrot zakupionych biletów należy dokonać w punkcie zakupu. Natomiast zwrot biletów zakupionych w serwisie biletynafalubaz.pl odbędzie się automatycznie w ciągu 14 dni roboczych.

Niebawem poinformujemy Was o formie rekompensaty dla posiadaczy karnetów na sezon 2022.