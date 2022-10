Rasmus Jensen, Przemysław Pawlicki i Lucke Becker zasilą Stelmet Falubaz w nowym sezonie!

Informację o porozumieniach z tymi zawodnikami przekazał w mediach społecznościowych zielonogórski klub. Oficjalnie kontakty będzie można zawierać po otwarciu okienka transferowego, 1 listopada. Celem zespołu w sezonie 2023 będzie awans do PGE Ekstraligi.

Rasmus Jensen do Zielonej Góry przyjdzie z Wybrzeża Gdańsk. Duńczyk był rewelacją zakończonego sezonu eWinner 1. ligi. Pod względem średniej biegopunktowej uplasował się w rankingu na piątym miejscu, nieznacznie ustępując Maksowi Fricke (Jensen 2,25, Fricke 2,3). 24. średnią na zapleczu PGE Ekstraligi miał Lucke Becker. Ostatnim Amerykaninem, który jeździł w Falubazie był w 2011 roku Greg Hancock. “Jankesi” zwykle w zielonogórskim klubie byli wspominani doskonale. Becker do Zielonej Góry przychodzi z Orła Łódź. Będzie zawodnikiem na pozycję U-24. Ponadto Falubaz sięgnął po żużlowca, który niemal całą karierę spędził w ekstralidze. Przemysław Pawlicki to 29. żużlowiec PGE Ekstraligi pod względem średniej w minionym sezonie. Od 2018 roku występował w Grudziądzu. Wcześniej jeździł dla klubów z Gorzowa, Leszna i Piły.

Nowe twarze to spory sukces na rynku transferowym m.in. nowego dyrektora sportowego, Piotra Protasiewicza, który oznajmił za pośrednictwem klubowej strony, że skład seniorski zielonogórzan na nowy sezon jest już zamknięty.

– To zawodnicy o dużych możliwościach i ambicjach sportowych. Każdy z nich gwarantuje dodatkową wartość. Chciałem mieć drużynę, która da nam podstawy do wygrywania meczów. Myślę, że jest to najmocniejszy skład, patrząc na możliwości rynku, jaki mogliśmy zbudować. Ja jestem zadowolony z tych ruchów transferowych – powiedział P. Protasiewicz, dodając, że każdy z zawodników miał propozycje z ekstraligowych klubów.

Zarówno Jensen, jak i Becker świetnie spisali się na zielonogórskim torze w meczach przeciwko Falubazowi. Jensen dla Wybrzeża zdobył w kwietniu 11 pkt. w sześciu startach. Podobnym wynikiem w barwach Orła w ćwierćfinale play-off popisał się Becker. Amerykaninowi nie wyszedł pierwszy mecz w Zielonej Górze, w rundzie zasadniczej. W czerwcu zdobył 2 pkt.