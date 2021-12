O Sylwestrze mówi się, że jest to najhuczniejsza noc w roku. Nie tylko ze względu na wszechobecne imprezy, ale też pokazy sztucznych ogni. Śmiało można powiedzieć, że fajerwerki to przed 31 grudnia towar równie mocno pożądany jak karp na Wigilię.

I tak jak różny efekt sztuczne ognie dają na niebie, tak też różne są ceny. Drobne fajerwerki kupimy już za kilkadziesiąt złotych. Te bardziej widowiskowe to natomiast koszt sięgający ponad tysiąca złotych lub więcej. Mówi Ryszard Prędkiewicz, całoroczny sprzedawca fajerwerków.

W Sylwestra nie rozszerzamy tej oferty. Jeśli już, to tylko o rakiety. Ale tych ludziom nie proponujemy, bo one muszą lecieć z kija. Ludzie zaczynają wtedy kombinować i nie jest to bezpieczne.