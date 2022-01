Enea Zastal BC wracający po przerwie spowodowanej koronawirusem kontra zdziesiątkowany kontuzjami King Szczecin. Zielonogórzanie wygrali po raz jedenasty w tym sezonie, dzięki dobrej czwartej kwarcie. Zastal zwyciężył 87:71.

To był powrót do Zielonej Góry Arkadiusza Miłoszewskiego. Wieloletni asystent trenerów w Zastalu tym razem jako pierwszy szkoleniowiec zameldował się z Kingiem Szczecin, którego objął w połowie października. Jego podopieczni w hali CRS walczyli w siedmiu, ale dzielnie. Zespół zmagający się z prawdziwą plagą kontuzji znacznie lepiej rozpoczął to spotkanie od zielonogórzan i po dziesięciu minutach prowadził 24:16. Do przerwy był remis.

Po zmianie stron znów lepiej usposobieni na parkiet wyszli goście i zielonogórzanie cały czas gonili. Kinga przełamali trzy minuty przed końcem trzeciej kwarty. Po rzucie Przemysława Żołnierewicza wyszli na jednopunktowe prowadzenie, którego już nie oddali i systematycznie je powiększali. Zwłaszcza w czwartej kwarcie, w której goście wyraźnie opadli już z sił.

Gdy King na półmetku ostatniej odsłony zdobył pierwsze punkty, za sprawą Thomasa Davisa, Zastal prowadził już pewnie, różnicą 10 punktów. Skończyło się +17. Różnicę zielonogórzanie zrobili w zbiórkach, notując ich aż 51, w tym 15 na atakowanej desce.

Najwięcej punktów dla zwycięzców – 25 oraz 7 zbiórek i 4 asysty zanotował Nemanja Nenadić. W Kingu 19 “oczek” zdobył Stacy Davis i 18 wychowanek Zastalu Filip Matczak.

I zwykle informujemy, z kim Zastal zagra kolejne spotkanie. Sęk w tym, że sami koszykarze tego nie wiedzą, bo koronawirus torpeduje już nie tylko zmagania w Energa Basket Lidze, ale też i w lidze VTB. Na Syberię Zastal nie ruszy. Dziś zielonogórzanie dowiedzieli się, że sobotni mecz w Krasnojarsku z Jenisejem nie dojdzie do skutku. Z kalendarza wypadnie też raczej kolejne spotkanie w polskiej lidze na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza.