Warsztat kulinarny dla dzieci od 10 lat Dzieciaki chętnie szaleją w naszej kuchni i bardzo chętnie uczestniczą w różnych warsztatach kulinarnych skierowanych do nich. Z każdych wynoszą jakąś cenną lekcję. Jednym razem jest to czas dobrej zabawy, innym do zabawy dokładana jest cegiełka edukacji. Menu: 1.) Antipasta (włoska przystawka) - mini bułeczki z domowym, zielonym pesto na bazie bazylii, pietruszki albo liści rzodkiewki z nutą orzechową 2.) Kolorowe pizze z włoskimi dodatkami i pyszną oli...