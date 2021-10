Enea Zastal BC Zielona Góra przegrywa swoje czwarte spotkanie w lidze VTB. Podopieczni Olivera Vidina ulegli Niżnemu Nowogrodowi 77:95. Goście w hali CRS rzucili aż 17 „trójek”.

Srodze zawiedli się kibice zielonogórskiej ekipy, którzy w poniedziałkowy wieczór postanowili wspierać swój zespól w hali CRS. Zielonogórzanie fatalnie weszli w mecz rażąc nieskutecznością i brakiem pomysłu na grę. Szybszy i znacznie skuteczniejszy zespół gości już po pierwszej kwarcie odskoczył prowadzać po 10 minutach aż 33:16! Zielonogórzanie zagrali znacznie lepiej w obronie w drugiej kwarcie no i wreszcie zaczęli trafiać. To pozwoliło naszej ekipie zmniejszyć w pewnym momencie straty do rywala na trzy punkty.

Niżny bardzo dobrze trafiał za trzy. Ciężko ich było zatrzymać i dlatego przegraliśmy mecz. Byliśmy spóźnieni w rotacji. Ona jest, ale wciąż jest spóźniona i musimy nad tym pracować. David Brembley

Do przerwy i tak prowadziła drużyna z Nowogrodu (54:46). Zryw Zastalu nastąpił jeszcze w początkowych fragmentach trzeciej kwarty. Podopieczni Olivera Vidina zeszli na zaledwie dwa punkty straty (23 minuta – 54:56). To było jednak wszystko. Świetnie usposobieni ofensywnie gracze goście znów odskoczyli.

Zagraliśmy dobre trzy kwarty, Była walka, staraliśmy się jak mogliśmy, ale tez ciężko wygrać, jeśli rywal rzuca 17 trójek. To jest mankament. Idziemy w dobrym kierunku, mam nadzieję, ze mecz z Gliwicami będzie lepszy i wreszcie wygramy. Krzysztof Sulima

Po 30 minutach prowadzili 12 punktami. W czwartej kwarcie zastalowcy nie potrafili się już podnieść ostatecznie ulegając wysoko i jak najbardziej zasłużenie różnicą aż 18 punktów.