Słaba druga połowa w wykonaniu Enei Zastalu BC i w efekcie trzecia porażka zielonogórzan na polskich parkietach. Podopieczni Olivera Vidina przegrali z Treflem Sopot 89:93.

Kibice zastanawiali się, w jakiej formie ujrzą ekipę wicemistrzów kraju, wszak od ostatniego meczu zielonogórzanie mieli sporo czasu na pracę na treningach. Już pierwsza kwarta pokazała jednak, że to, co w Zastalu kulało, kuleje nadal. Biało-zieloni już w pierwszych dziesięciu minutach stracili 29 punktów. Niezła gra w ataku i skuteczność zwłaszcza w rzutach za trzy punkty pozwoliły w drugiej kwarcie objąć prowadzenie i do przerwy prowadzić różnicą 6 punktów.

Po przerwie Trefl odrobił straty, doprowadzając do remisu, a pod koniec trzeciej kwarty już prowadził. Ostatnia odsłona to wynik oscylujący wokół remisu ze wskazaniem na gospodarzy, którzy minutę przed końcem prowadzili różnicą czterech punktów. Nadzieję Zastalowi dał jeszcze Branden Frazier, trafiając “trójkę”, ale w ostatnich sekundach zielonogórzanie nie zdołali już odwrócić losów spotkania i przegrali po raz trzeci w sezonie w Energa Basket Lidze.

Po 16 punktów rzucili dla Zastalu Dragan Apić i Nemanja Nenadić, 15 punktów zdobył Jarosław Zyskowski. Zielonogórzanie wprawdzie w całym spotkaniu zanotowali tylko siedem strat, ale kolejny raz ich gra w defensywie, a także wybory w kluczowych akcjach w ataku pozostawiały sporo do życzenia.

Zastal w Sopocie grał w ósemkę. Zabrakło kontuzjowanego Tony’ego Meiera.