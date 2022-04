Zwycięstwem Enei Zastalu BC nad Śląskiem Wrocław 103:90 zakończyło się pierwsze spotkanie tych zespołów w ćwierćfinałowej serii play-off w Zielonej Górze. Podopieczni Olivera Vidina wygrali zwłaszcza dzięki świetnej drugiej połowie.

Kluczowy moment tego spotkania? Końcówka trzeciej kwarty, gdy Devyn Marble trafił trzy “trójki” w minutę! Przed tą serią gospodarze przegrywali różnicą trzech punktów po niej mieli cztery “oczka” przewagi przed ostatnią odsłoną. Amerykanin tak natchnął zielonogórzan, że znakomicie otworzyli też czwartą kwartę i to w niej zdobyli pokaźniejsze, dwucyfrowe prowadzenie. Gospodarze zaczęli czwartą odsłonę od serii 9-0. I już nie dali się złapać, ale wcześniej, zwłaszcza w pierwszej połowie głównie gonili.

W całym meczu prowadzenie zmieniało się dwunastokrotnie. Śląsk lepiej zaczął. Na półmetku pierwszej kwarty, po rzucie Jakuba Karolaka za 2 pkt. prowadził 15:7. To było najwyższe prowadzenie wrocławian, później już do końca pierwszej połowy obie ekipy były blisko siebie. Zastal prowadzenie do przerwy odbił minutę przed końcem.

W starciu gwiazd obu ekip 1-0 dla Marble’a. Amerykanin trafił 6 na 7 rzutów z dystansu, miał też 5 zbiórek i 4 asysty, a swoim występem przyćmił lidera Śląska, ogłoszonego MVP sezonu zasadniczego Travisa Trice’a, który kończył mecz z 16 punktami, 8 asystami i 5 zbiórkami. W Zastalu w ogóle było więcej atutów. Zagrał każdy i za wyjątkiem Tony’ego Meiera i Devoe Josepha każdy kończył mecz z punktami. W sumie rezerwowi zielonogórzan zdobyli prawie dwa razy więcej punktów niż ich odpowiednicy w szeregach Śląska.

Zastal też zwłaszcza w drugiej połowie ograniczył liczbę strat. U zielonogórzan licznik zatrzymał się na dwunastu. Śląsk miał strat szesnaście, a mocno wykorzystał je zespół Vidina, który zdobył po nich aż 22 punkty. Na duży plus też znacznie wygrana przez zielonogórzan “deska” oraz 52-procentowa skuteczność w rzutach za 3 pkt. (13 na 26 prób).

To pierwszy mecz, w którym zielonogórzanie mieli do dyspozycji w rotacji sześciu obcokrajowców. Klub wykupił dodatkową licencję, stąd w składzie pojawił się Ousmane Drame, bez konieczności absencji innego gracza z zagranicy.

Najwięcej punktów dla Zastalu zdobył Devyn Marble 28, dla Śląska Kerem Kanter 22. W poniedziałek w hali CRS mecz nr 2 (g. 15:30). Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.