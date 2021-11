Wicemistrzowie Polski wysoko wygrywają na wyjeździe! Enea Zastal BC rozbił w Stargardzie tamtejszą PGE Spójnię aż 96:53!

To najokazalsze zwycięstwo w całym sezonie Energa Basket Ligi dotychczas. Zielonogórzanie od początku rządzili w Stargardzie i z kwarty na kwartę powiększali przewagę. Ta już do przerwy zaczęła zbliżać się do 20 “oczek”. Zastal prowadził po drugiej kwarcie 45:27 po “trójce” Tony’ego Meiera.

Po przerwie wicemistrzowie kraju pędzili dalej. Na przełomie trzeciej i czwartej odsłony zielonogórzanie zanotowali serię 16-0. Spójnia z każdą kolejną minutą miała coraz mniejszą ochotę na grę. Tym bardziej, że niemal każdy, kto pojawiał się na parkiecie w zespole zielonogórzan dawał drużynie Olivera Vidina sporo jakości.

Po rzucie z wyskoku Nemanji Nenadicia 3 min. 20 sek. przed końcem czwartej kwarty przewaga Zastalu osiągnęła rekordowe 44 punkty. Skończyło się “oczko” mniej. Zielonogórzanie wygrali 96:53.

Wydarzeniem powrót po 10-miesięcznej przerwie do grania Przemysława Żołnierewicza, który zadebiutował w barwach zielonogórzan. “Żołnierz” zagrał ponad 10 minut, zdobył 6 punktów. Najwięcej, 15 David Brembly.

W poniedziałek, 8 listopada Zastal zagra na wyjeździe z euroligowym Zenitem Sankt Petersburg, w ramach ligi VTB.