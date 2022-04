Wielka Sobota to tradycyjnie czas święcenia pokarmów w kościołach katolickich. Co powinno się znaleźć w koszyczkach?

Ks. Adrian Put, proboszcz Parafii Konkatedralnej pw. św. Jadwigi mówi, że podstawowe pokarmy, które wierni przynoszą do kościołów to chleb, jajka, mięso oraz sól i inne przyprawy.

Oczywiście, jeśli popatrzymy na ofertę sklepów, to tam się i baranek czekoladowy albo cukrowy znajdzie. Te podstawowe to jednak chleb, który błogosławimy na pamiątkę chleba eucharystycznego, mięso, które błogosławimy na pamiątkę baranka paschalnego, jajko jako symbol nowego życia oraz sól i przyprawy na pamiątkę wyjścia z niewoli egipskiej. Nie dlatego, że to jest to, co mamy w domu, tylko to jest to, co ma nam przypomnieć na stole wielkanocnym, że Bóg przeszedł pomiędzy nami i nas ze śmierci wyprowadza do życia.