Dziś sesja rady miasta. Pierwszym i chyba najważniejszym punktem obrad będzie podjęcie apelu przez radnych do Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie zamiaru przeniesienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego “Medyk” z Zielonej Góry do Sulechowa.

– Prawdopodobnie będziemy świadkami burzliwej dyskusji – mówił w rozmowie z Radiem Index Piotr Barczak – przewodniczący Rady Miasta.

To oczywiście forma apelu, nie uchwały, bo to jest decyzja Urzędu Marszałkowskiego. Dla miasta, które jest od 60 lat w Zielonej Górze, gdzie powstały kierunki lekarskie, przenosiny są bardzo zaskakujące.

Sprawa “Medyka” nie będzie jedyną ważną z punktu widzenia miasta, którą zajmą się radni. W porządku obrad mamy również utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej numer 10 i Liceum Ogólnokształcącego numer 7.

Wydaje mi się, że to jest ciekawy pomysł, podobnie jest z innymi tematycznymi szkołami. To zrozumiałem, by od rana do wieczora młody człowiek mógł trenować jednocześnie nie zapominając o realizacji podstaw programowych.