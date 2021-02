Dziś o godzinie 11. sesja Rady Miasta. Najważniejszym punktem bez wątpienia będzie ten o konsultacjach społecznych.

Dziś gościliśmy w programie „Rozmowa na 96 FM” radnego niezależnego Pawła Zalewskiego, odpowiedzialnego za uchwałę dotyczącą konsultacji społecznych. Naszego gościa pytaliśmy o to, co mieszkańcy Zielonej Góry zyskają dzięki niej?

Przede wszystkim zyskają mieszkańcy to, że będą mogli składać wnioski o przeprowadzenie konsultacji w sprawach, które interesują mieszkańców, i które są dla nich ważne bez konieczności zbierania podpisów poparcia. Najczęściej dotyczą one zagospodarowania przestrzeni w pobliżu mieszkańców. Mogą wtedy zgłosić taki wniosek o konsultację.

Rada Miasta może, ale nie musi zająć się takim wnioskiem od mieszkańców. My zapytaliśmy naszego gościa, co się dzieje z wnioskiem, który trafi do Rady Miasta.

Rada Miasta podejmie decyzję, czy jest zasadny taki wniosek. Założenie jest takie, aby wychodzić do mieszkańców jak najczęściej. Plan jest taki, aby powołać oddzielną komisję, aby zajmowała się takimi wnioskami.

Czy uchwała zostanie przyjęta i czy powstanie komisja do spraw konsultacji społecznych? Przekonamy się dziś. Przypomnijmy, sesja o 11.