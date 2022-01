Jak obecnie wygląda sytuacja w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze? Czy nasza lecznica jest gotowa na piątą fale koronawirusa? Od tych pytań rozpoczęła się czwartkowa “Rozmowa na 96 FM”. Według Marka Działoszyńskiego, prezesa naszego szpitala, armagedonu póki co nie ma.

Działoszyński podkreślił jednak, że omikron jest wyjątkowo ofensywny.

Zakażenie może nastąpić nawet w ciągu 10 sekund od kontaktu z osobą chorą. Już w kilku województwach widać, że to się przemieszcza. Ale my się cały czas przygotowujemy. W Szpitalu Tymczasowym mamy 142 łóżka na dziś plus 42 na Oddziale Zakaźnym. Jesteśmy też w gotowości rozwinąć Szpital Tymczasowy o kolejne 8 łóżek.