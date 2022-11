Sporo dzieje się na dzisiejszej sesji sejmiku województwa lubuskiego. Ze stanowiskiem pożegnał się dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Waldemar Stępak.

To pokłosie zatrudniania pracowników z Ameryki Łacińskiej przez zielonogórską agencję pracy, której szefuje żona dyrektora. Waldemar Stępak, co relacjonowała podczas wystąpienia na sesji sejmiku marszałek Elżbieta Polak, dziś rano złożył wyjaśnienia i oddał się do dyspozycji marszałek województwa. – Rozwiązałam stosunek pracy i zleciłam kontrolę nad agencjami zatrudnieniowymi – poinformowała Elżbieta Polak.

Do sprawy dotarli dziennikarze śledczy TVN 24 i Gazety Wyborczej. Z ich relacji wyłaniał się obraz pracy przymusowej, z łamaniem podstawowych praw człowieka włącznie.