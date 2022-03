Czy zielonogórska koszykówka może liczyć na pieniądze z miasta? Temat pojawił się w minionym tygodniu po tym, gdy koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra otrzymali kwotę 900 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego.

Klub nie dostał jednak miejskiej dotacji z miasta. Wciąż między właścicielem Enei Zastalu Januszem Jasińskim a prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim trwa pat i jego końca nie widać. Włodarz miasta przyznał, że klub nie zgłaszał się w ostatnim czasie po miejskie pieniądze.

Klub nie odpowiadał na nasze propozycje. Tam gdzie zaczyna się polityka, tam kończy się logika a tu mamy typowo polityczne działanie prezesa klubu. Wołałbym, żeby te wojny polityczne zawiesić na moment. Cieszę się bardzo, że Urząd Marszałkowski pomaga klubowi. Przez 15 lat nie mogłem się o to doprosić, dopiero, gdy pokłóciłem się z klubem, to wtedy dostał pieniądze.

Głównym zarzutem magistratu jest m. in. kwestia nieuregulowanych zaległości klubu wobec byłych zawodników. Grzegorz Potęga – prezes Lubuskiego Związku Koszykówki i na co dzień radny wojewódzki z ramienia Koalicji Obywatelskiej – stwierdził, że są one na bieżąco regulowane.

To, że Janusz Jasiński i sportowa Spółka Akcyjna Grono pewne sytuacje rozliczeniowe, które ciągną się z przeszłości ma, wie cała Polska. Jeszcze przed koronawirusem była mowa, ze odcinamy pewne porządki i przeznaczamy środki na spłatę. Kwestie są regulowane zgodne z prawem, inaczej Zastal nie dostałby licencji.

