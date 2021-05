Harmonogram dróg i remontów ulic – to jeden z pomysłów radnych Koalicji Obywatelskiej, który stanął na ostatniej wtorkowej sesji Rady Miasta. Radni wnioskowali o wprowadzenie pomysłu w życie. Argumentowali tym, by każdy z mieszkańców wiedział, kiedy jego ulica może doczekać się remontu.

– To ważne, by stworzyć taki harmonogram. Drogi podlegałyby ocenie i punktacji – argumentował radny KO Marcin Pabierowski.

Często mieszkańcy pytali, dlaczego robicie tę drogę, a nie inną. na którą czeka się 50 lat. Ten ranking dałby odpowiedź na pytania mieszkańców. Wprowadzamy to w budżet i sukcesywnie realizujemy latami w zależności od potrzeb mieszkańców.

Z tym zdaniem nie zgadzał się Janusz Kubicki. Prezydent Zielone Góry uważa, że taki harmonogram nic nie da.

W tym harmonogramie musimy wziąć pod uwagę Zjednoczenia, Wyszyńskiego, drogi na osiedlu Śląskim. Nic nie jest spychane, brak jest środków finansowych. Jeżeli tworzymy ranking i nie wiemy, kiedy będziemy go realizować, to jest to oszukiwanie mieszkańców.