Kąpielisko w Ochli zostanie zmodernizowane. Taka jest decyzja radnych i prezydenta Zielonej Góry. Wyższe będą jednak koszty tej inwestycji, o czym informowaliśmy w Radiu Index.

Jedyna oferta, która wpłynęła do magistratu, firmy Exalo opiewa na kwotę 86 milionów złotych. Czy zatem ta inwestycja, przy wyższych kosztach ma sens? Zdaniem prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego należało się liczyć z tym, ze w branży budowalnej ceny idą w górę.

Jeśli mieliśmy kosztorys, który opiewał na 60 milionów złotych w lipcu ub. roku, to zdawaliśmy sobie sprawę, że taka będzie wartość tej inwestycji. bo wzrost robót budowlanych wyniósł 60 procent. Jeśli ktoś nie zauważył podwyżek, to życzę mu sukcesu. Ci sami ludzie chcieli, byśmy porzucili budowę obwodnicy południowej.

Radny Koalicji Obywatelskiej Sławomir Kotylak ma zupełnie inne zdanie w tej sprawie. Kotylak twierdzi, że w mieście są teraz pilniejsze potrzeby.

Dostajemy propozycję zwieszenia budżetu o 22 miliony złotych netto, czyli 40 miliony złotych brutto. To się odbędzie kosztem innych zadań. Wystarczy zapytać mieszkańców, co jest ich bolączką. Są dziurawe drogi, rozwiązanie komunikacyjne. Po co nam wielki gmach z restauracją, w której mają być imprezy okolicznościowe typu wesela? To wszystko wymaga nakładów.