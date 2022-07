Koszykówka i jej przyszłość w Zielonej Górze, a konflikt prezydenta Janusza Kubickiego i właściciela klubu Janusza Jasińskiego. Nie da się ukryć, że spór personalny obu panów ma wpływ na basket w naszym mieście.

Ten konflikt zdaje się nie mieć końca. Prezydent Janusz Kubicki wstrzymał miejską pomoc Enei Zastalowi deklarując, że nie zrobi tego, dopóki Janusz Jasiński nie zgodzi się na miejski audyt. Z kolei Jasiński twierdzi, że nie ma nic do ukrycia, a Kubicki nie dotrzymuje słowa i nie ma prawa wstrzymywać pieniędzy. Fakty są jednak takie, że klub od dwóch lat funkcjonuje bez miejskiej pomocy.

Co dalej? W Radiu Index Janusz Kubicki pytany o pomoc klubowi stwierdził, że spełniły się jego wcześniejsze słowa. – Klub i firma Jasińskiego bankrutują – mówił prezydent miasta.

Janusz Jasiński z kolei przekonywał podczas jednej z ostatnich konferencji prasowych, że rozważał przeniesienie klubu do innego miasta.

Miałem taki moment, kilka miast mnie kusiło, ale ja jestem zielonogórzaninem i w dużej mierze to my własną pracą zrobiliśmy. Oskarżenia pana Kubickiego, że to ja wyciągałem pieniądze z klubu i finansowałem Intermache, to się nadaje do sądu. Jak można zaufać człowiekowi, który obiecał nam pieniądze, a później ich nam nie przekazał?