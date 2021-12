Będzie się działo w Zielonej Górze. Rok 2022 i 2023 minie bowiem pod hasłem wielkiego świętowania 800 i 700 lecia naszego miasta. Nie byłoby to jednak możliwe bez historii. Co zatem trzeba wiedzieć o naszym mieście?

Między innymi o tym mówił gość czwartkowej „Rozmowy na 96 FM” profesor Czesław Osękowski.

Za przebieg jubileuszy odpowiedzialne są dwa komitety – honorowy oraz organizacyjny. Profesor Osękowski stoi na czele tego drugiego.

I my właściwie to wszystko przygotowujemy. Obchody będą trwały od Winobrania do Winobrania. Trzeba to wszystko zaplanować wcześniej i już nad tym pracujemy. Od pół roku.