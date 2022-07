Lato w pełni, tak jak informowaliśmy, do dyspozycji mieszkańców Zielonej Góry i okolic są obiekty pływackie na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Chodzi zarówno o część sportową jak i rekreacyjną. My postanowiliśmy sprawdzić, jakie inwestycje są realizowane na obiektach WOSIR-u.

W tej chwili ośrodek chce przejść “suchą stopą” przez drastyczne podwyżki cen gazu i energii elektrycznej. Jak mówi Bogusław Sułkowski – dyrektor WOSIR-u – ośrodek stawia na fotowoltaikę.

My realizujemy wieloletni program obniżenia kosztów użytkowania. Stawiamy na fotowoltaikę, Podpisałem umowę na budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej. Będziemy mieli 250 kWh własnej energii, co zabezpiecza ośrodek w 20 procentach.

Od wielu lat mieszkańcy zastanawiają się, czy 50-metrowy basen mógłby być otwarty przez cały rok, a nie tylko podczas okresu letniego. – To trudna i kosztowna sprawa – mówił nam Sułkowski.

Temat przystosowania przystosowania obiektu do funkcji całorocznej chodzi nam po głowie. To nie będzie łatwe, bo jest to kosztowne. Trzeba przebudować i zmienić technologię ogrzewania. Budując 50-tkę 14 lat temu mieliśmy środki tylko na to, żeby zadaszyć i przedłużyć okres funkcjonowania.