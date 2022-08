Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się w pierwszą niedzielę września w Zwierzynie. W programie wiele atrakcji i koncertów. Będzie można poznać także historię rolnictwa.

W wielu miejscach dożynki w tym roku są odwoływane ze względu na małą ilość plonów w tym roku. Województwo Lubuskie chce jednak świętować razem z rolnikami i mieszkańcami i cieszyć się choćby z tych plonów, które udało się zebrać. W konferencji poświęconej tegorocznym dożynkom wziął udział m.in. Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn, który ogłosił gospodarzy dożynek 2022:

My, jako województwo, pragniemy, mimo wszystko, podziękować wszystkim rolnikom z całego terenu województwa za to święto. I dziękuje tu bardzo Panu Wójtowi Karolowi Neumannowi, Panu Staroście Bogusławowi Kierusowi za to, że oni będą 4 września, w niedzielę, gospodarzami tegorocznych właśnie Dożynek Wojewódzkich, bo to będzie miejsce, gdzie będziemy wszyscy dziękować rolnikom za tegoroczne zbiory, wszystkim instytucjom związanym z rolnictwem, wszystkim osobom pracującym na rzecz rolnictwa. Jest to święto całego województwa, a nie tylko rolników.

O sytuacji lubuskiego rolnictwa i o tym, z czym musieli zmierzyć się w tym roku lubuscy rolnicy mówi prezes Lubuskiej Izby Rolniczej – Stanisław Myśliwiec:

Jest to okres, w którym my corocznie, jako rolnicy, dziękujemy Panu Bogu za zbiory, dziękujemy za to, że w zdrowiu się udało przejść przez tę kampanię żniwną, którą już praktycznie mamy w województwie za sobą. Musze tutaj powiedzieć, że tegoroczne dożynki są wyjątkowo smutne, bo jest to piaty rok z rzędu, kiedy w naszym województwie występuje bardzo duża susza. Jesteśmy niechlubnym liderem we wszystkich statystykach, jeżeli chodzi o suszę, o wydajności. Dlatego w niektórych rejonach po prostu rolnicy nie chcą dożynek, nie chcą świętować, no bo nie mają i czego świętować.