Chce wrócić po kontuzji silniejszy i skuteczniejszy. Mowa o juniorze Stelmetu Falubazu Zielona Góra Dawidzie Rempale.

Niespełna 21-letni pochodzący z Tarnowa żużlowiec powraca do składu po fatalnej kontuzji, jakiej nabawił się w trakcie tego sezonu. Rempała złamał kość udową i przez ostatnie miesiące wracał do zdrowia. Jak zaznacza w rozmowie z nami teraz wszystko ze zdrowiem jest w porządku, a on sam koncentruje się na przygotowaniach do sezonu.