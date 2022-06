Jaki jest stan miasta? Co na plus a co na minus? O tym wczoraj sporo na sesji, do tego tematu powracamy. Przypomnijmy, prezydent Janusz Kubicki przedstawił raport o stanie miasta.

Mogliśmy się dowiedzieć, w którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o demografię, inwestycję i nie tylko. Na raport negatywnie zareagowali radni opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej.

Dariusz Legutowski jeden z radnych KO był gościem „Rozmowy na 96 FM” i wspominał o tym, że miasto zapomina często o małych inwestycjach, które są bliskie każdemu mieszkańcowi Zielonej Góry.

Wczoraj nie była planowana dyskusja, odbędzie się ona podczas najbliższej sesji. O ten brak dyskusji Legutowski miał sporo pretensji.

