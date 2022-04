Jakie są najważniejsze punkty wtorkowej sesji rada miasta? Według Jacka Budzińskiego, radnego miasta Zielona Góra, to między innymi zagospodarowanie terenu po Zefamie oraz budowa obwodnicy Zachodniej.

Gość „Rozmowy na 96 FM” sądzi, że burzliwa dyskusja pojawi się także przy temacie ewentualnego zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Miałby on wynosić 300 mln złotych.

Kiedy pierwszy raz korzystaliśmy z usług tego banku, miasto tłumaczyło nam, że są to pieniądze potrzebne na realizację inwestycji. Według uchwały do 2025 roku ten kredyt miałby być spłacany, między innymi z podatków. Ale jeśli miasto ma się rozwijać, to potrzebne są te pieniądze.