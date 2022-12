Ruszyły pierwsze rozmowy na temat ewentualnych kandydatów do wyborów samorządowych w 2024 roku – potwierdził na antenie Radia Index radny miejski Jacek Budziński. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że w ich klubie propozycji na kandydata o ubieganie się funkcji prezydenta Zielonej Górze jest kilka. Zarówno z opcji nieco starszej i doświadczonej, jak i z tej młodszej.

Kiedy wyborcy poznają “czarnego konia” PiS w Zielonej Górze?

Doświadczenie pokazuje, że jeżeli kandydat jest rozpoznawalny w przestrzeni medialnej, to wystarczy przedstawić go trzy do sześciu miesięcy przed wyborami. Jeśli nie jest – troszkę wcześniej. Ale przypomnę, że mieliśmy już w przeszłości dwa zwycięstwa osób nierozpoznawalnych. Teoria to jedno, w praktyce może być różnie.