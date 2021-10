Stowarzyszenie “Teraz Lubuskie” chce stworzenia Lubuskiego Centrum Onkologii. Placówka miałaby powstać przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Dlaczego właśnie tutaj? Argumentem “za” są znajdujące się już i całkiem dobrze funkcjonujące fundamenty dla takiego ośrodka.

Chodzi o wchodzące w skład zielonogórskiej lecznicy między innymi takie oddziały jak chirurgia ogólna i onkologiczna, urologia oraz radiologia. Mówi Jakub Szczepański, wiceprezes Stowarzyszenia “Teraz Lubuskie”.

Dzisiaj pacjenci na niektóre badania muszą jeździć do Żar czy Gorzowa. To jest problematyczne. Chcemy stworzyć tutaj jedno rozbudowane centrum. Ponadto nie możemy dopuścić do tego, żeby nasza kadra za jakiś czas odeszła. Bo nie będzie możliwości rozwoju dla nich.