Wciąż trwają rozmowy na temat powstania Lubuskiego Centrum Onkologii. Placówka miałaby funkcjonować w Zielonej Górze, przy tutejszym Szpitalu Uniwersyteckim. A powołaniem instytucji zainteresowana jest nie tylko lecznica, ale i Uniwersytet Zielonogórski.

Uczelnia dla wsparcia powstania tego typu placówki planuje pozyskać środki zewnętrzne. Bo to też inwestycja w naszych studentów. Mówi prof. Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

A gdzie centrum miałoby zostać wybudowane? O tym mówi Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

To jest obiekt, który mamy już zaplanowany, jeśli chodzi o bryłę. Lokalizacja to tyły Polikliniki. Jeśli chodzi o powierzchnię to około 12 tysięcy metrów kwadratowych. Miałyby się tam znaleźć między innymi kliniki chirurgii onkologicznej. Wszystkie te oddziały, które są potrzebne do leczenia pacjentów nowotworowych. Do tego scyntygrafia, PET.