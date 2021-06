Czy szczepienia przeciwko COVID 19 powinny być obowiązkowe? I czy powinniśmy szczepić nastolatków? Między innymi o to pytaliśmy dziś Jacka Budzińskiego.

Radny Prawa i Sprawiedliwości był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”. Przypomnijmy, zielone światło do rozszerzenia szczepień na grupę wiekową 12-15 lat preparatem Pfizer dała Komisja Europejska. Co na to nasz gość?

Jestem przeciwnikiem przymusu szczepień, natomiast jestem zwolennikiem akcji edukacyjnej. W mojej szkole rozpoczynają się szczepienia dla uczniów, bo szkoła aktywnie się w to zaangażowała.

Budziński podkreśla, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, jeśli chodzi o edukację nie tylko wśród młodych ludzi, ale także osób starszych.

Im więcej osób się zaszczepi, tym mniej będzie zgonów i szybciej wrócimy do normalnego życia. Dopinguję rząd, by skupił się na akcji edukacyjnej nie tylko wśród młodych, ale również wśród seniorów.

