Będzie teren rekreacyjny przy ulicy Kąpielowej. Mediatorem między mieszkańcami był gość środowej „Rozmowy na 96FM” – Filip Czeszyk, radny miasta Zielona Góra. Czeszyk nie ukrywa, że w jego odbiorze z tematu terenu rekreacyjnego zrobiła się sprawa polityczna.

Według radnego zabrakło także dialogu.

Można było się spokojnie spotkać, porozmawiać, wysłuchać drugiej strony. Bo na tym to powinno polegać. Mieszkańcy są najbliżej tego terenu. A czuli, że nikt nie chce ich wysłuchać. Jak plan powstał, to był już nie do zmiany. I mieszkańcy się najeżyli. A przecież to ich dotyczy bezpośrednio. Bo to tam będą przychodzili ludzie, grali w piłkę i hałasowali.