Po 35 latach, tak jak już informowaliśmy, z Filharmonią Zielonogórską żegna się jej dotychczasowy dyrektor Czesław Grabowski. Dziś był gościem programu „Rozmowa na 96 FM”.

Z Grabowskim rozmawialiśmy o jego pracy w Zielonej Górze. Jak nam powiedział, do naszego miasta przyjechał ze Śląska na chwilę.

Kilka razy podkreślałem, że ja tu przyjechałem na rok. Myślałem, że wrócę na Śląsk. Spodobało mi się. Myślę, że takim planem na 35 lat było to, że zawsze planuje bardzo daleko, co najmniej dwa lata do przodu.

Grabowski jako dyrygent ma za sobą ponad dwa tysiące koncertów. Jak dodaje nasz gość podczas swojej pracy w Filharmonii Zielonogórskiej zależało mu na tym, aby mieszkańcy naszego miasta i regionu poznali jak najwięcej utworów z tzw. polskiej klasyki.

Nie eksperymentowałem jeśli chodzi o repertuar. Grałem to, co uważałem że Lubuszanie znać powinni. Każdy Polak powinien znać to, co jest w kulturze polskiej najpiękniejsze i to, czym się szczycimy.