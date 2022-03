Dokładnie dziś ruszają Wirtualne Dni Otwarte UZ. Wirtualne, bo w całości odbywające się online. Przez kilka najbliższych dni będziecie mogli posłuchać między innymi przedstawicieli kół naukowych naszej uczelni oraz absolwentów.

W godzinach porannych zaplanowano również rozmowy z władzami oraz wykładowcami wszystkich wydziałów. A poprowadzimy je my, dziennikarze Radia Index. O szczegółach Maciej Noskowicz, nasz redakcyjny kolega.

Wirtualne Dni Otwarte w Radiu Index to oferta, którą kierujemy specjalnie do Was. Przyszłych studentów UZ. A jest to bez wątpienia oferta kompletna. Pytamy naszych gości między innymi o to dlaczego warto studiować na naszej uczelni, co jest realizowane na poszczególnych kierunkach, co można robić już po skończeniu studiów.