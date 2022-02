Czy Zielona Góra będzie miała nowoczesny stadion piłkarski i czy temat jest wciąż aktualny? O to pytaliśmy ostatnio włodarza naszego miasta Janusza Kubickiego.

Przypomnijmy, kilka miesięcy temu prezydent Zielonej Góry wspólnie z wicemarszałkiem województwa Stanisławem Tomczyszynem oraz szefem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robertem Skowronem podpisali list intencyjny w sprawie budowy takiego obiektu. W tej sprawie lobbował również Łukasz Mejza, który był wiceministrem sportu i turystyki. Mejza podał się do dymisji, ale na spotkaniu w ministerstwie kilkanaście dni temu się pojawił.

Co ze stadionem? Janusz Kubicki jest na razie oszczędny w słowach.

Zostaliśmy zaproszeni do Warszawy na spotkanie. Jeżeli to spotkanie będzie skuteczne i będziemy mieli coś do zakomunikowania, to wtedy poinformuję o efektach. Przyjdzie czas. by coś powiedzieć. Na razie temat jest daleki, ale czas pokaże, czy coś z tego wyjdzie.