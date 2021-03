Czy odcinek 12-kilometrowej ścieżki rowerowej może stanowić problem? Okazuje się, że tak. Po raz kolejny w ostatnich kilku miesiącach w Radiu Index wracamy do tematu ścieżki, która mogłaby połączyć Zatonie z Otyniem. Problem był i jak się okazuje, wciąż pozostaje, a końca nie widać.

Odcinek 12 kilometrów mógłby stworzyć spójny ponad 200-kilometrowy system ścieżek rowerowych łączących Zieloną Górę z Nową Solą. W miniony piątek o tę sprawę pytaliśmy Jacka Milewskiego. Prezydent Nowej Soli na naszej antenie stwierdził, że zainteresowane tym projektem cztery samorządy: (miasto Zielona Góra, miasto Nowa Sól, powiat nowosolski i gmina Otyń) złożyły wniosek o wsparcie projektu do urzędu marszałkowskiego. Milewski dodaje jednak, że zarząd województwa nie chce dać zielonego światła:

Dlaczego do takiej inwestycji zarząd nie chce zapalić zielonego światła? Nie rozumiem tego. Byłem na takim spotkaniu, na którym usłyszałem, że być może, ale w innej konfiguracji, może inni radni powinni złożyć wniosek. Nie rozumiem tego typu przepychanek.

Jacka Milewskiego pytamy, co dalej z tym projektem?

Ustaliliśmy, że do końca lutego zapadną decyzję, że złożymy wniosek o 8,5 miliona złotych dofinansowania. Dzisiaj otwartym tekstem apeluję do pani marszałek: proszę dotrzymać słowa i podjąć decyzję w tej sprawie. Decyzja nie może być inna jak dofinansowanie. Samorządy się przecież dołożą.

Przypomnijmy, kilka miesięcy temu w Radiu Index marszałek Elżbieta Polak pytana o tę inwestycję powiedziała m. in.:(wypowiedź z 25 czerwca 2020 roku)

Trudno teraz wygospodarować środki na tak dużą inwestycję. Powstał ZIT zielonogórski i nowosolski w 2013 roku. Wtedy należało wybrać te inwestycje, Oprócz ZIT-u beneficjenci mogą aplikować w konkursach. Nikt tych pieniędzy nie przydziela pod stołem.

Po piątkowej rozmowie z Jackiem Milewskim Urząd Marszałkowski skierował do naszej redakcji pismo, w którym czytamy:

Beneficjentem projektu „Kolej na rower” jest Powiat Nowosolski. Pismem do Zarządu Województwa Lubuskiego, z dnia r. Pani Starosta Iwona Brzozowska wnioskowała o dodatkowe wsparcie projektu kwotą 8,5 mln. r. Departament Programów Regionalnych poprosił Beneficjenta o formularz zmian do projektu, który miałby zawierać szczegółowe dane nt. zakresu rzeczowego projektu w kontekście budowy ścieżki rowerowej oraz nowych kosztów. Pani Starosta potwierdziła gotowość złożenia formularza zmian i oczekuje pisemnego potwierdzenia decyzji Zarządu. Formularz zmian do tej pory nie został dostarczony do departamentu, a więc nie ma podstaw do zwiększania dofinansowania na zadania, o których departament nie ma wiedzy.

Koszt realizacji tej inwestycji to ok. 12 milionów złotych. Do tej sprawy powrócimy.