Ten mecz przez długi czas układał się nie po myśli naszych koszykarzy. Finisz był jednak spektakularny. Koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra wygrali ze Śląskiem Wrocław 97:90 w I meczu półfinału rozgrywek Energa Basket Ligi.

Do 32 minuty wydawało się, że to Śląsk sięgnie po pierwsze zwycięstwo półfinałowej rywalizacji. Zastal zaczął bardzo słabo, bo od wyniku 0:7. Śląsk miał sporo energii, a Zastal był momentami wolny i raził nieskutecznością. Po I kwarcie 20:17 dla wrocławian. W drugiej znów więcej z gry mieli goście, którzy na przerwę schodzili przy czteropunktowej przewadze. Trzecia odsłona to festiwal świetnej gry Śląska, który w 25 minucie obejmuje najwyższe, bo 15-punktowe prowadzenie. Wydaje się, że wrocławianie kontrolują sytuację na parkiecie. Na osiem minut przed końcem Śląsk prowadzi siedmioma “oczkami” i…raptem na parkiecie pojawił się inny Zastal. Błyskawicznie odmienione oblicze zespołu Żana Tabaka. Nagle wchodzą trójki Berzinsowi, Bowlinowi i Freimanisowi. Świetnie gra Grossele, a grą ze spokojem dyryguje Koszarek. Zastal nie tylko doprowadza do remisu, ale wychodzi na siedmiopunktowe prowadzenie! Zryw 14:0 w ciągu czterech minut okazał się piorunujący i decydujący dla losów meczu. Zastal w końcówce nie pozwolił sobie wydrzeć zwycięstwa i wygrał 97:90 wychodząc na prowadzenie 1:0 w serii do trzech wygranych spotkań. Mecz numer dwa już w środę także po godzinie 20.