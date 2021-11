Pokazał, że warto spełniać marzenia. Zielonogórski freestylowiec Radosław Blonkowski “Rademenez” sukcesem zakończył swoją próbę bicia rekordu Guinnessa w rapowaniu przez 36 godzin!

Zielonogórzanin rozpoczął swój występ w sobotę o godzinie 9. Rapował przez 1,5 doby. Wielki finał w Hydrozagadce obserwowali rodzina, przyjaciele i mieszkańcy miasta. Ostatnie chwile były bardzo emocjonujace…

A sam bohater, mimo że opadał z sił, nie krył wzruszenia.

Nie dociera to do mnie, że jestem najlepszy na świecie. Pobiłem tego gościa, który miał rekord 33 godziny. Widziałem miny ludzi, którzy cieszą się i płaczą. Jeden facet powiedział mi, że zrobiłem “Himalaje Zielonej Góry” i że jest wzruszony. Piękna rzecz. Jestem wdzięczny, że tak to wyglądało.