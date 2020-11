Zobacz info

„Fabula Rasa” - połączenie prozy Edwarda Stachury, muzyki Stanisława Moniuszki i tańca. Polski Teatr Tańca; choreografia, koncepcja: Maciej Kuźmiński muzyka: Zbigniew Kozub, Stanisław Moniuszko Ten spektakl nie jest do oglądania. Ten spektakl jest do odkrycia. Co jest w nim do odkrycia? Między innymi to, że każdy spektakl jest zawsze tylko spektaklem. Spektaklem-opisem – czegoś co jest. Spektaklem, w którym wszystkie gesty są tylko gestami. I nigdy nie są tym, co – z mniejszym lub większym popi...