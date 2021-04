W świąteczny poniedziałek bierzemy pod lupę jedne z najważniejszych drogowych inwestycji w Zielonej Górze i stawiamy pytanie: czy dojdą one do skutku, a jeśli tak to kiedy.

Na początku Trasa Aglomeracyjna, a dokładnie odcinek od Alei Zjednoczenia do Trasy Północnej. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest za tym, aby ten odcinek powstał szczególnie, że sporawa znana jest od wielu lat. Przekonuje również, że miasto czyni starania, aby Trasa Aglomeracyjna została dokończona.

Została zaplanowana w latach 60-tych ub. wieku. Udało się ją rozpocząć. Będziemy myśleć o kolejnych elementach. Była szansa, by pozyskać pieniądze na obwodnicę miasta, która połączyłaby ją z drogą szybkiego ruchu. Taką obwodnicę zaplanowaliśmy.

Kubicki dodaje, że dziś największym sukcesem jest realizacja obwodnicy południowej, która ułatwi życie mieszkańcom na północy naszego miasta.

Pozyskaliśmy pieniądze na obwodnicę południową i jestem dumny, że będziemy mieli nowe rozwiązania i że mieszkańcy Trasy Północnej złapią trochę oddechu, chociaż biorąc pod uwagę szybkość rozwoju budownictwa wielorodzinnego, to ten oddech będzie pozorny. Będą tam samochody, ale nie będzie samochodów ciężarowych.

Dodajmy, że miasto ogłosiło w marcu przetarg na budowę zachodniej obwodnicy Zielonej Góry wraz z realizacją drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej.