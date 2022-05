Budowa nowoczesnego kąpieliska w Ochli ruszyć ma już w czerwcu. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji, jakich podejmuje się miasto w ostatnich latach.

W tej chwili trwają prace w systemie “Zaprojektuj-wybuduj” . – Czekamy na pozwolenie na budowę – mówił radny :Zielonej Razem” Andrzej Bocheński.

Obecnie trwa faza projektowania. Odbywają się też różne uzgodnienia. Za chwilę na terenie kąpieliska będą prowadzone prace wyrównawcze i porządkowe, na które nie potrzeba zezwolenia. To pozwoli przygotować plac budowy do wejścia ciężkiego sprzętu. Wówczas rozpocznie się ta zasadnicza część budowy.

Inwestycja ma pochłonąć kwotę 86 milionów złotych. Czy wobec rosnącej inflacji i cen powinna być odłożona w czasie.

To obowiązek miasta, aby poprawić warunki swoim mieszkańcom. Prezydent nie może wszystkim bezpośrednio dołożyć do pensji, ale tam gdzie miasto może pomóc i polepszyć warunki życia w XXI wieku, to powinno się to robić. Ochlę trzeba skończyć.

Inwestycja będzie sfinansowana ze środków unijnych i miejskich. 29 mln zł dokłada Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem programu „Polski Ład”. 16 mln zł to pieniądze z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.