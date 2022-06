– Chciałbym, żeby we wrześniu hala akrobatyczna wróciła do swojej pierwotnej funkcji – mówił dziś w programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Przypomnijmy w obiekcie sportowym przy ul. Urszuli przebywają uchodźcy z Ukrainy.

Halę szybko przystosował do nowej rzeczywistości Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jednak to rozwiązanie miało mieć charakter tymczasowy. Co dalej?

Wrzesień będzie tym miesiącem, kiedy te osoby będą musiały zostać przekwaterowane do innych obiektów, tak, żeby hala wróciła do swojej pierwotnej funkcji. Tam też była ścianka wspinaczkowa i inne dyscypliny. Zrobimy wszystko, żeby we wrześniu obiekt wrócił do pierwotnej funkcji.

Nowe, wojenne realia sprawiły, że najbardziej poszkodowani zostali akrobaci.

Ci zawodnicy trenowali, przygotowywali się do różnych zawodów. Teraz próbujemy znaleźć im miejsce, ale to nie jest żadne rozwiązanie. Nie było tak, że my mamy puste obiekty. Jeżeli do września konflikt na Ukrainie się nie zakończy, to będę zwolennikiem relokacji, bo utrzymanie hali jako miejsca zakwaterowania jest niemożliwe.

