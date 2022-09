Jak wygląda nauka w zielonogórskich szkołach? Dziś o edukacji w „Rozmowie na 96 FM”. Gościem Kai Rostkowskiej był szef zielonogórskiej oświaty Jarosław Skorulski.

Problemów nie brakuje. Za nami nabory do szkół i przedszkoli. Były one bez wątpienia trudne, a zielonogórskie placówki są przepełnione, czego nie ukrywa nasz gość.

Klasy są przepełnione. Mówię o tym otwarcie. Żeby ten napór młodzieży przyjąć, musieliśmy to zrobić. Odbywa się to kosztem komfortu uczniów i nauczycieli. W sumie we wszystkich jednostkach oświatowych jest 25 tysięcy dzieci i młodzieży, najwięcej w szkołach podstawowych.