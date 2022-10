Prace ziemne trwają, niebawem pierwsze fundamenty, jednocześnie na teren kąpieliska przyjeżdżają już elementy zjeżdżalni. Zaglądamy do Ochli, gdzie kąpielisko ma zmienić swoje oblicze.

Oprócz przebudowy zbiornika, powstanie też m.in. plaża, obiekty wodno-rekreacyjne dla dzieci oraz boiska, strefa wypoczynku i gastronomii.

Jeszcze w tym tygodniu mają się zacząć prace związane z fundamentami. O szczegółach mówił dziś w Radiu Index Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.

Trzeba wszystkie rzeczy, które się da już zacząć robić. I tam już nawet są wykopy pod fundamenty, pod zjeżdżalnie. Jedną rzecz, jak się uda zrobić w listopadzie, to będzie super. To będzie widać, że coś konkretnego tam powstaje. Były kłopoty różne, organizacyjne, ale w tej chwili już jest w miarę ok.